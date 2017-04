AMB L´ART.com

¿Dónde se esconde la realidad?. Ciertamente la realidad no se esconde, seguramente somos nosotros los que no la encontramos, o no la hallamos a nuestra medida.

La física cuántica advierte que no todo lo que se manifiesta realmente es lo que parece ser, bien porque cambia de lugar inmediatamente o porque, más aun, lo hace ora como partícula ora como onda, es decir cambiando la propia sustancia. Esto no explica nada, ni lo pretende, pero igual ocurre con el humor, que se manifiesta en la medida que somos capaces de buscar en el interior de la sustancia de la realidad, y es desde la mirada diferente donde encuentra otras interpretaciones que no son más descabelladas que otros hechos obvios y grandilocuentes, como podría ser este propio texto.

Gabriel Pérez-Juana es un maestro del gag plástico. Es decir, no abandona la concomitante tradición pictórica, pero sin remedio la convierte en una sonrisa, tan llena de complicidad como de dudas. Su última serie “estudios”, nos lleva de paseo por lugares que todos podríamos sospechar que existen, aunque a nosotros, antes, no se nos hayan mostrado, pero que de inmediato hacemos propios y compartidos. Así es como la realidad juega al escondite.

La trayectoria de Pérez-Juana es connatural a su época. Su primera participación en exposición fue en el año 1975. En el año 1981 estuvo en la colectiva “Otras Figuraciones” en la Caixa, exposición que catapultó a buen número de sus participantes. Con la galería Seiquer en Arco 1982, y ese mismo año en el bien recordado “Salón de los 16”. En PhotoEspaña participó en el año 1998 de nuevo en Seiquer. Y ha estado en otras galerías como Edurne, Sala Previa, Malone, etc..., y ahora en Art Room.

Investigación y Arte presenta en su Espacio Experimental Art Room la serie "En la Inopia".

Inauguración, jueves 6 de abril a las 20:00 h.

Exposición del 6 de abril al 8 de mayo de 2017.

INVESTIGACION Y ARTE

C/ Santa María, 15

28014, MADRID