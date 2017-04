AMB L´ART.com

“Cuando detecto la belleza en cualquiera de los recovecos de la naturaleza percibo, por el espíritu sereno y reservado que requiere para su contemplación, la inexpresable intimidad de una vida silenciosa y sin ambición. [...]

Al caminar por los bosques me doy cuenta de que un sabio proveedor ha estado allí antes que yo; mi experiencia más delicada está tipificada en ellos. Me sorprenden las gratas compañías y unanimidades de la naturaleza, como cuando el musgo de los árboles adopta la forma de las hojas.”

(Historia natural de Massachusetts, 1842) Henry David Thoreau.

“Creo que “friluftsliv”, primero y por encima de todo, es sentir el placer de estar en la naturaleza, solo o con otros, experimentando placer y armonía con los alrededores – estar en contacto con la naturaleza y haciendo algo significativo.”(Dahle, B. Henderson, B. & Vikander, N., 2007, pág.23).

Durante estos últimos años mi trabajo artístico está ligado a la naturaleza y a la respuesta desesperada que ella ofrece ante las invasiones humanas, desde sus despertares silenciosos hasta sus gritos más violentos.

Encontrar un lugar donde la potencia de sus paisajes hace que al ojo humano le cueste descansar, que haya espacios naturales que no necesitan ser protegidos porque la propia naturaleza los protege con sus condiciones climatológicas, que los paisajes se acumulen en la cabeza y aparezcan como flashes a lo largo del tiempo, que a las intervenciones humanas no les quede otro remedio que llenarse de naturaleza, ha creado el punto partida de este proyecto.

A piece of nature es un proyecto que recoge recortes del paisaje noruego, un paisaje con tanta fuerza y potencia que ha ido mandando mensajes de autoprotección, y que desde una perspectiva subjetiva interpreta las señales que la naturaleza ha ido mostrando al ser humano a lo largo del tiempo hasta llegar al término noruego “Friluftsliv”, término que reúne todos lo vínculos del hombre con la naturaleza y que literalmente se traduce como “Al aire libre” pero que no es fácil de definir puesto que hay que concebirlo y vivirlo. En Noruega la división entre cultura y naturaleza es mínima. El país invita a “friluftsliv”.

Estudiar las conexiones del ser humano con la naturaleza (biofilia), las migraciones de las aves en la primavera o el cambio climático es necesario.

“Friluftsliv” no significa abandonar la sociedad ni la vida moderna sino pasar más tiempo en la naturaleza, simplemente por el hecho de formar parte de ella.

“Los fiordos, los bosques, el mar. Noruega es uno de los últimos territorios vírgenes de Europa, dotado de una belleza salvaje, donde el hombre ha logrado vivir en armonía con su entorno.(Jesús Rodríguez. El Manual de la buena vida. El Pais)

En “A Piece of Nature” recojo “trozos” de la naturaleza manipulándola subjetivamente (a través de la instalación, la fotografía, el dibujo y el vídeo) para ofrecer los mensajes lanzados por ésta en su lucha por sobrevivir y no ser invadida y arrasada. Así mismo creo relaciones de convivencia pacífica entre el ser humano y la naturaleza, entendiendo que somos parte de ella y que nuestros ritmos vitales deben ir unidos a los ritmos naturales: volver a la naturaleza es volver a casa.

Partes del proyecto:

- “Green huts - hideouts”,

- “Woodworking-EXTREME”

- “Just a moment”.

Conclusiones después de mirar el conjunto LA ARMONÍA (“Green huts - hideouts”) Durante el

desarrollo del proyecto he ido viviendo profundamente la relación de la soledad y la naturaleza como única forma de afrontar la vida y la muerte. En todo el paisaje noruego encontramos, incluso en zonas abruptas, pequeñas casas-refugios (hytte) desperdigadas que tienen como único fin ser las madrigueras de aquellos que en soledad se acercan a dialogar con la naturaleza. Su arquitectura es sencilla y se integran en el paisaje. En mis dibujos “hideouts” he intentado reflejar esa sobriedad de forma y de profundo contenido; en la instalación “Green-Huts” elevo las cabañas y las abrigo en su techo; ambos, son refugios de protección integrados en la naturaleza que nos hacen entender la idea de que volver a la naturaleza es volver a casa.

EL RITMO (“Woodworking-EXTREME”) Mientras realizo “Extreme” reflexiono sobre como los ritmos y ciclos de la naturaleza deben ser entendidos y respetados por el ser humano. Busco y encuentro continuamente arritmias, disonancias entre ambos. La naturaleza tarde o temprano va dando su respuesta, un grito para intentar que nos sincronicemos con ella, somos parte de ésta.

EL SILENCIO (“Just a moment”) Caminamos y llegamos. Como he previsto, realizamos las filmaciones a cámara fija. Obligatoriamente tenemos que parar. Coloco la cámara y me dedico íntegramente a la contemplación, no hay otra opción. Nuestro silencio es total, la mirada y el sonido del entorno me llenan de placer sereno. Me fijo en como pasa el tiempo sin apenas apreciar los matices que lo convierten en otro momento y entiendo, que nuestra soledad es el vínculo más puro entre la vida y la muerte. Vuelvo a la naturaleza.

La Galería Maior de Palma presenta en Palma ‘Friluftsliv’; exposición individual de la artista Olimpia Velasco (Madrid, 1970), en el programa Art Palma Brunch.

Inauguración sábado 25 de marzo de 2017 de 11 a 14h.