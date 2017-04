AMB L´ART.com

BORDERLAND es una serie de retratos que cuestionan las barreras que nos dividen y unen a un mismo tiempo. Los personajes de estos retratos, llamados “-cludes”, están envueltos en capas de telas provenientes de once regiones diferentes del mundo.

Los textiles como límites de un territorio de exploración donde lo misterioso se hace aparente, la contención se hace libertad y la ilusión se convierte en realidad.

Es extraña la sensación que generan estas mágicas imágenes creadas por Alia Ali. Por un lado nos absorben como un espejo, mientras por otro transmutamos al pensar político, a la incomprensión en la que estamos sumergidos, pese al peso de la pluralidad. La unidad, como en estas imágenes, florece en la individualidad, se deshace del yo para completarse en su interior.

No es fácil enfrentarse a una imagen que partiendo de un elemento plano y propulsada en forma de pigmento sobre otro elemento plano –específicamente el papel de algodón– tenga la fuerza interior para propagarse a nivel de pensamiento tanto hacia adentro de la imagen como hacia el mundo que la rodea, atrapándonos en una montaña rusa de ideas que circulan por los canales más abiertos de energía universal. Más allá está el mundo terrenal, en órbita.

MONDO GALERIA presenta por primera vez en España “Borderland” el último trabajo de la artista Alia Ali, continuando con su investigación fotográfica sobre los procesos textiles de diferentes regiones del mundo, con los que estudia los límites existentes en un sistema de relaciones duales. Su trabajo recorre los extremos del mundo buscando aquellos patrones en extinción que evolucionan con el paso del tiempo, las costumbres y la cultura de los pueblos, ciudades o imperios.

Como artista invitada participa la diseñadora textil madrileña Lidia Muro que crea una instalación site-specific en MONDO GALERIA trabajando a partir de textiles que ha ido coleccionando alrededor del mundo en sucesivos viajes a lo largo de su carrera.

Casual, o causalmente, ambas artistas han coincidido en diferentes tiempos en los mismos espacios. Por razones muy diferentes, pero con la misma pasión por el género textil, lo que genera un diálogo más agudo entre los dos trabajos.

Exposición del 23 de Marzo al 22 de Abril 2017

Artista invitada: LIDIA MURO

Inauguración Jueves 23 de Marzo a las 20hs.

Calle San Lucas 9 – 28004 - Madrid

SOBRE ALIA ALI

Alia Ali (Austria, 1985) es una artista multimedia y narradora visual de origen Bosnio-Yemení-Americano. Se ha graduado en el United World College of the Atlantic (UWCAC) y es Licenciada en Studio Art y Middle Eastern Studies en Wellesley College. Trabaja actualmente entre Nueva Orleans y Marrakech. Sus últimos trabajos han sido expuestos en el Odgen Museum of Southen Art como parte de PhotoNOLA, en la Bienal de Marrakech como parte del colectivo Suizo-Marroquí KE´CH y en PhotoLondon 2016 como parte de la exposición de los premios Lens Culture. Recientemente ha recibido el premio Alice C. Cole ´42 de Wellesley College, el Lens Culture para Artistas Emergentes 2016, el premio del Jurado en el festival Kuala Lumpur Photo Awards y premio de oro en la categoría de Fine Art en los Tokyo International Photo Awards.

SOBRE LIDIA MURO

Lidia Muro (Madrid, 19 es una diseñadora multifacética. Académicamente, tras distintos estudios emprendidos en distintas universidades, se formó en Diseño de Moda y Textil en LISAA, París, y completó su formación con el Master “Los futuros del Textil” en la prestigiosa Central Saint Martin's School of Arts and Design en Londres.

Profesionalmente, continuó desarrollando sus conocimientos textiles gracias a su experiencia en las Maisons parisinas Givenchy, Paco Rabanne, Céline, Kenzo, y en Londres en Stella Mc Cartney. Lidia es una apasionada del uso del color, texturas, técnicas textiles, la sutilidad de la materialidad y la estética.

Lidia colmó tales inquietudes en Clerici Tessuto y Roberto Fantoccoli, exclusivos fabricantes textiles, principalmente sederos con un acercamiento innovador, en Como, Italia.

De vuelta a Madrid, ha estado numerosos años al frente del Departamento Textil de la universidad Instituto Europeo di Design (IED), donde su curiosidad por las distintas áreas de diseño y arte le permitieron asumir también el Departamento de Accesorios.

En la actualidad, Lidia es Investigadora en el IED. También continua trabajando como directora creativa y diseñadora dentro del ámbito del Textil y los Accesorios.