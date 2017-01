AMB L´ART.com

Sabrina Amrani presenta la primera exposición individual en España de Manal AlDowayan. La muestra, And I, Will I Forget? consiste en una selección de trabajos de la serie epónima que se articula en torno a la transitoriedad de la memoria y el acto de reapropiación de narrativas.

Las serigrafías sobre cartulina, papel y placas de aluminio y cobre están inspiradas en el viaje que su padre hizo desde Arabia Saudí a Estados Unidos en algún momento entre los años 60s y 70s.

Como extensión de sus anteriores trabajos, And I, Will I Forget? invita al espectador a explorar los mecanismos de la memoria y las formas de evitar el olvido y la desaparición. Son los temas recurrentes de AlDowayan, cuya práctica viene determinada por el ímpetu de crear piezas sobre fenómenos sin forma e invisibles: el olvido y su opuesto, el recuerdo.

Cuando Manal tenía aún 12 años, su padre le regaló una caja de hojalata con 1.000 diapositivas Kodachrome tomadas entre 1962 –en el momento de dejar Arabia Saudí hacia EEUU– y 1973, cuando nace su hija. Documentó su nuevo entorno para su familia y, de forma recíproca, tomó fotografías de chicas y chicos saudíes vestidos con sus mejores galas para llevárselas consigo y compartirlas con sus amigos en Estados Unidos. Para su hija, eran simples juguetes que clasificaba. A los 19 años, entendiendo que aquellas imágenes eran un intento de mermar la desconexión radical con el hogar, AlDowayan se enfrentó al silencio. Su padre entró en un proceso de deterioro a causa del Alzheimer y era incapaz de contestar a sus preguntas. Era imposible descifrar las localizaciones e identificar a los protagonistas. ¿Se revelaron en algún momento sobre papel? Esas impresiones nunca sobrevivieron. Las diapositivas permanecieron como guardianas de una memoria enigmática sin historias documentadas. .

Una selección de obras de la serie And I, will I forget? de Manal AlDowayan, que no se mostrarán en esta exposición, serán presentadas por Sabrina Amrani en las ferias ARCOmadrid en Febrero, The Armory Show en Marzo y Art Brussels en Abril.

Manal está actualmente mostrando su obra en la exposición colectiva Barjeel Art Foundation. Imperfect Chronology - Mapping the Contemporary II en la Whitechapel Gallery en Londres, Reino Unido. En 2017 tendrá una exposición individual Rojas + Rubensteen Projects en Miami, E.E.U.U. y será parte de la muestra Safar del festival 21,39 Jeddah Arts, curada por Sam Bardouil y Till Fellrath en Jeddah, Arabia Saudí. La obra de Manal Tree of Guardians se presentará en la exposición Banyan curada por Munira AlSayegh en Abu Dhabi, E.A.U. Manal formó parte también de la exposición colectiva Looking at the World around you. Contemporary works from Qatar Museums en la Fundación Banco Santander en Madrid, España en 2016.

INAUGURACIÓN

AND I, WILL I FORGET?

Manal AlDowyan

11 Enero 2017, 19.00 a 22.00 h.

Hasta el 26 de Febrero 2016

Galería Sabrina Amrani . +34 627 539 884. Calle Madera 23. 28004 Madrid, Spain