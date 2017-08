Hoy se inauguró la Feria de Arte Art Marbella, y recorriendo los pasillos repletos de Arte, nos encontramos con el artista Antonio Camba, tan difícil de ver personalmente en estos últimos años por España. En este caso, presente en la Feria con la Galería Javier Román.

Un artista que sigo desde hace tiempo, y que siempre me interesó, su trabajo y su manera de entender el Arte, especialmente por su larga experiencia en diferentes facetas del mundo del Arte.

MC - Buenas Antonio. Sabemos que llevas poco tiempo en Málaga. ¿Con respecto al Arte como te está tratando?

AC – Llegué a mediados de marzo a Antequera (Málaga), y desde entonces no he parado de trabajar. Así que muy bien.

MC - Seguimos tus pasos y nos consta, que esta es tu tercera feria en tu poco tiempo aquí. ¿Qué impresiones tienes y como te ha repercutido?

AC – Bueno, he participado también la semana pasada en Donostiartean, la Feria de Arte de San Sebastián.

De la provincia de Málaga, esta de Marbella sería la tercera. Por ahora muy contento. Mi obra está teniendo interés y generándose ventas y proyectos que le dan continuidad. Cuando uno trabaja todo el día encerrado en el atelier, muchas veces no sabes la empatía que tendrá tu trabajo hasta que no lo presentas al público. De momento sorprendentemente y gratamente, muy bien. Interesa tanto a los que entienden como a los que no entienden. Y según veo en las ventas, también a las diferentes generaciones.

MC - ¿Qué expectativas tienes ante esta feria?

AC – Ventas y contactos. Creo que para un artista una venta es muy importante, pero no solo por el ingreso económico, sino por encontrar una persona que se enamora y valora tu trabajo tanto como para querer tenerlo cerca. Los contactos para generar futuros proyectos, son imprescindibles para seguir trabajando y creciendo.

MC - ¿Por qué Intro en este momento?

AC – Aquí en la Feria hay obra de Intro y de Huellas. Intro no es de ahora, viene desde 2004. Desde mi serie “Silencio Urbano” que presenté con la Galería Zambucho en Madrid. Intro tiene que ver con mis sentimientos y emociones internas. Luego se ramifica en diferentes seréis como “Ave Fenix” sobre la muerte de la pintura de los 90. “Fronteras” sobre mis problemas con las fronteras en Latinoamérica. “Huellas” sobre las experiencias personales que te hacen como eres, … La base de INTRO es puro lenguaje plástico. Color, forma, gesto, velocidad, sensualidad, viveza, dinamismo, textura, fluidez, composición, … imposible de traducir una obra en lenguaje verbal.

A mucha gente le sorprende el color que estoy utilizando en estos momentos en Intro. Yo tampoco sé por qué estoy utilizando concretamente esos colores y de esa forma, pero creo que tiene que ver con el interés por vivir. Pura energía positiva.

MC - ¿Crees que puede tener que ver el color que utilizas con el fallecimiento reciente de tu mujer?

AC – No lo sé. Probablemente sí. La vida es maravillosa y hay que vivirla. Usar las experiencias para seguir creciendo, pero sin detenerse. Vivir. Valorar lo que tienes y has tenido. Disfrutar de cada momento.

MC - Y por último. ¿Cuáles son tus planes más recientes?

AC – Para septiembre, noviembre y diciembre estoy preparando exposiciones para Málaga y Sevilla.

Seguiremos tus pasos Antonio. Muchos éxitos en esta feria y futuros proyectos.

M. García