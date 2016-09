AMB L´ART.com

Los talibanes durante la ocupación en Afganistán prohibieron a las mujeres trabajar fuera de casa, estudiar e incluso recibir asistencia médica.

Sus restricciones escandalizaron a

Occidente, aunque no tiene parangón a lo que las afganas viven cada día en su propia casa. Bajo el título Afganistán. Mujeres el fotógrafo Gervasio Sánchez y la periodista Mónica Bernabé presentan una muestra fotográfica que pretende, no solo captar la atención del espectador, sino que conozca de primera mano y casi en carne propia la realidad que viven las mujeres afganas.

Quizás pensaréis, ¿este tema cómo puede conmovernos si estas imágenes ya nos son conocidas debido a la banalización y gran difusión en los medios de comunicación? La tragedia que viven esas mujeres es expuesta en las 121 fotografías de gran formato que se presentan en la muestra, donde el ojo crítico del reportero gráfico llega a tocar la herida. Ciertamente se muestran hechos que nadie quiere vivir: abusos, violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer, etc. En síntesis, se podría decir, que la exposición es el grito de aquellas mujeres que no tienen voz porque siempre se ven subyugadas por la figura del "pater familias".



Probablemente lo más chocante que podemos ver en la exposición, no sean las impactantes fotografías, sino lo que las acompañan, pues en las cartelas aparecen los nombres y la historia de cada mujer. Un ejemplo de ello es lo que describe el doctor Ghafar Bawar, responsable de la unidad de quemados del Hospital de Herat. Las mujeres cansadas de la vida que llevan deciden suicidarse, se prenden fuego con combustible: "Se rocían la barriga porque no quieren morir, sólo llamar la atención sobre su situación. Creen que se causarán una pequeña lesión pero el fuego prende la ropa y el cabello, y quedan envueltas por las llamas". Mientras algunas de estas mujeres optaban por quitarse la vida, había otras quienes decidían luchar por ello, bien sea iniciándose en el boxeo, ejerciendo como maestras, o a través del arte como lo hace la joven artista Shamsia Hassani, quien pinta en sus grafitis a mujeres con burca rodeados de burbuja. La grafitera expone: "Las burbujas simbolizan las palabras que las mujeres querían decir y no dicen, porque en Afganistán no se les da voz".



La exposición que puede visitarse hasta el 30 de septiembre en el Museo de la Evolución de Burgos, se trata de un proyecto de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA). Por otra parte, las fotografías de esta muestra se realizaron entre 2009 y 2014, cuya temática se divide en seis bloques: Matrimonio forzado e infantil; Huida y drogodependencia; Suicidio; Avances legales y realidad; Mujeres contracorriente, y finalmente, Consecuencias de la impunidad y la guerra.



La autora de las cartelas Mónica Bernabé en una de ellas expone: "Nuestro silencio e indiferencia nos hacen cómplices", no nos quedemos en las imágenes, intentemos solventar esta situación, ser el grito de los que no tienen voz, conozcamos la realidad de estas mujeres y no hagamos caso omiso, sino intentemos poner de nuestra parte, para ello basta con que cambiemos nuestro modo de pensar, nuestro modo de amar, cambiemos el yo por el tu, y ya estaremos haciendo algo para que esta situación cambie.

Por Eliana Alvoz